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أخبار من الوطن نيوز

في عزاء طلعت زكريا.. هنا الزاهد تنهار من البكاء.. وفهمي للجمهور: يا جماعة عيب

كتب: كريم عثمان -

05:05 ص | الجمعة 11 أكتوبر 2019

أحمد فهمي وهنا الزاهد

أحمد فهمي وهنا الزاهد

غضب الفنان أحمد فهمي من جمهوره الذي أصر على التقاط صور تذكارية معه، خلال عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا، أمس الخميس.

وانفعل "فهمي" قائلا: "يا جماعة إحنا في عزاء مش هعرف أتصور مع حد، علشان خاطري إحنا في عزاء وفيه ظروف مش كويسة".

فيما رصدت عدسة "الوطن" الحزن الكبير الذي ألمَّ بالفنانة هنا الزاهد، داخل سرادق العزاء، وبكاءها الدائم.

وانهارت هنا الزاهد بالبكاء، عند رؤيتها للفنان سمير غانم، الذي احتضنها وحاول مواساتها، وهي مرتدية الملابس السوداء، حزنًا على الفنان الراحل طلعت زكريا.

وكان الفنان طلعت زكريا، توفي الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز 59 عاما بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة.

وولد الفنان الراحل في 29 مارس 1960 بالإسكندرية، وفي سبتمبر 2007 أصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ، ما أدى لدخوله في غيبوبة، لكنه تعافى منها لاحقا، قبل نقله صباح أمس إلى المستشفى لوضعه تحت الرعاية الطبية الخاصة، لتصعد روحه إلى بارئها عصرًا.

وللفنان الراحل العديد من الأعمال السينمائية الناجحة، منها "طباخ الرئيس، أبو علي، سيد العاطفي، حرامية في كي جي تو، حريم كريم، مسرحية ليلة زفاف المرحوم، بابا جاب موز" وغيرها.

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