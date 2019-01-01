أخبار تهمك بعد وفاة طلعت زكريا .. حكاية أسرة جمعها الحب 13 عاما

أعلنت نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان طلعت زكريا، قبل قليل، عن عمر ناهز 58 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وكانت اتجهت الأنظار إلى "آل طلعت زكريا" خلال الفترة الماضية وتحديدا خلال حفل زواج الفنانة هنا الزاهد وأحمد فهمي، حيث تواجدت أسرة الراحل بأكملها خلال حفل الزفاف، وكذلك خلال استعدادات الحفل واللحظات الخاصة بالعروس "الزاهد" وكانت أولى الصور التي انتشرت لعقد القران قد نشرتها الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا وكذلك أولى هدايا الزفاف.

العلاقة التي جمعت بين "هنا"، وآل طلعت زكريا لم تكن حديثة العهد حيث مجال التمثيل، فهناك علاقة أسرية تربط العائلتين حيث تربت الفنانة هنا الزاهد وسط عائلة الفنان طلعت زكريا، وكبرت على يد الراحل، كوّنه زوج والدتها السابق لسنوات طويلة، ولذلك تربطها بإيمي وعمر طلعت زكريا علاقة أخوة وصداقة.

لم تكن "إيمي" وحدها من حضرت الحفل، بل حرص شقيقها عمر ووالدها الفنان طلعت زكريا على الحضور أيضا.

وفي منتصف العام الماضي، أعلن انفصال الفنان طلعت زكريا عن زوجته شيرين المنزلاوي في هدوء شديد، ووقع الطلاق في حضور عدد من أفراد العائلة، بعد زواج استمر لأكثر من 13 عاماً.

وتعد والدة هنا الزاهد هي الزوجة الثانية للفنان الراحل طلعت زكريا، بعد زوجته الأولى والدة نجليه والتي لا تزال على ذمته حتى الآن.

وقالت هنا الزاهد، في إحدى حواراتها التليفزيونية، إنها وشقيقتها فرح عاشا مع الفنان الراحل باعتباره والدهما، كما أنها كانت تناديه "بابا"، لأنه رباها مع أبنائه.