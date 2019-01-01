هي زوجة ضابط وأم شهيد.. كيف شارك العنصر النسائي في فيلم الممر؟

مجموعة من المشاعر الوطنية جسدها فيلم "الممر"، الذي عرض للمرة الأولى على شاشة التلفزيون تزامنًا مع نصر أكتوبر المجيد 1973، اجتمع حوله الأهل والأصدقاء لمشاهدة ملحمة تعبر عن بطولات الجيش المصري أثناء حرب الاستنزاف.

حالة من الرضا سيطرت على المصريين من أداء فريق الفيلم، الذي أصبح حديث "السوشيال ميديا"، وكان لظهور العنصر النسائي في الفيلم سمة خاصة، حتى وإن كانت أدوارهن ثانوية، لكن تمكنت الفنانات المشاركات من تقديم أدور مختلفة جسدن من خلالها الأدوار التي لعبتها المرأة المصرية وقت الحرب.

فمن زوجة الظابط لأم شهيد للحبيبة التي ظلت منتظرة مجيء حبيبها من الجيش، يعرض "هن" الأدوار النسائية التي تميزت في فيلم الممر.

هند صبري

ربما يكون دور قصير لعبته الفنانة التونسية هند صبري، من خلال شخصية "ليلى" في فيلم "الممر"، لكنها جسدت من خلاله موقف زوجة ظابط الجيش، الذي وقفت بجواره لمساندته والشد من أزره، بعدما عاد من حرب 1967.

وفي تصريح لـ"الوطن"، عبرت هند صبري عن سعادتها بالمشاركة في فيلم "الممر" لترمز للمرأة العربية وقت الأزمات والحروب، فهي السند والدعم للزوج الذى ينشغل بالحرب واستعادة الأرض، حيث يقع على كاهلها المسئولية الأكبر فى الاهتمام بالمنزل والأبناء.

أسماء أبو اليزيد

السمراء التي خطفت الأنظار إليها أثناء دورها في فيلم "الممر"، هي الفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد، التي لعبت دور "حنين" الفتاة السيناوية التي عملت كدليل للجنود المصريين، ليقع في حبها الفنان محمد فراج، الذي لعب دور الجندي "هلال" ليتم خطبتها في نهاية الفيلم.

دور الفتاة السيناوية الذي لعبته "أسماء" لم يختلف عن حقيقة ما يحدث في الواقع، حيث عرفت المرأة السيناوية ببطولاتها مع الجيش المصري، وهذا ما خلده التاريخ الذي روى عن تضحيات المرأة في سيناء.

إنعام سالوسة

أم الشهيد، هكذا جسدت الفنانة إنعام سالوسة، مشهدها الصغير في فيلم الممر، فهي الأم التي قدمت أعز ما تملكه فداء لوطنها، إذ ظهرت الفنانة في بداية الفيلم، وهي تبحث عن ابنها الضابط الذي لم يعد إليها عقب حرب 1967، الذي جسد دوره الفنان أحمد فلوكس.

كلمات قصيرة كتبتها الأم إلى ابنها، على أمل أن تصل إليه، وفي النهاية استشهد ابنها على يد الضابط الإسرائيلي، لتظل حاملة صورته التي لم تفارقها.

ألحان المهدي

الفتاة التي ترفض الابتعاد عن حبيبها وقت الحرب والأزمات، هكذا مثلت الفنانة ألحان المهدي، دورها القصير في فيلم الممر، حيث جسدت دور خطيبة الفنان محمد الشرنوبي، أحد عناصر مهمة الممر.