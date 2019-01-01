أخبار من الوطن نيوز "هاشتاج وتأهيل نفسي وطلب إحاطة" .. آخر تطورات قضية الطفلة جنة وشقيقتها

بعد وفاتها، صباح السبت الماضي، اُسدل الستار على قضية الطفلة جنة محمد سمير، التي تم تعذيبها وحرقها واغتصابها، خلال وجودها في منزل جدتها، التي أحالها النائب العام إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

تطورات كثيرة حدثت في اليومين الماضيين، بعد وفاة جنة، وظهور شقيقتها بجسدها الذي يحمل آثار التعذيب، تستعرضها "الوطن" في التقرير التالي:

والد الطفلة جنة يتهم أخوالها الـ3 بهتك عرضها

تقدم محمد سمير حافظ، والد الطفلتين جنة وأماني، ببلاغ، إلى مركز شرطة شربين، بمحافظة الدقهلية، اتهم فيه كل من "والدة الطفلتين وجدتهما وجدهما من الأم" بتعذيبهما، كما اتهم 3 من أشقاء والدتهما (أخوالهما) بهتك عرضهما.

وحرر بالبلاغ، المحضر رقم 15 أحوال لسنة 2019 مركز شربين.

التقرير الطبي يثبت حروقا في الأعضاء التناسلية لشقيقة الطفلة جنة وعدم تعرضها للاغتصاب

ثبت التقرير الطبي المبدئي بمستشفى شربين المركزي في محافظة الدقهلية، عقب توقيع الكشف على الطفلة أماني محمد سمير (6 سنوات) شقيقة الطفلة جنة، وجود: "آثار حريق في مناطق حساسة (العضو التناسلي)، وتبين أن غشاء البكارة سليم تماما، ويلزم عرضها على الطب الشرعي للبت في الأمر".

شيرين رضا تطالب بإعدام جدة وخال الطفلة جنة

أعربت الفنانة شيرين رضا، عن حزنها الشديد، لوفاة الطفلة جنة، وكتبت "شيرين" عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات "تيوتر": "جنة ماتت بعد ما اتعذبت علي أيد اقرب الناس ليها، بس يا تري في كام جنة غيرها منعرفش عنهم أي حاجة؟؟.. لو شكيت ولو للحظة إن في حد بيعذب طفل.. بلغ عنه فورًا".

محامي جدة جنة لـ"الوطن": أصبحت موكلا عن الطفلة وأتوقع الإعدام للجناة

قال كريم عبدالمؤمن البيلي، محامي جدة الطفلة جنة، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن جدة الطفلة لجأت له في قضية الطفلة جنة، إلا أنه بعد علمه بتفاصيل القضية والواقعة، رفض رفضا باتًا وقاطعًا الدفاع عنهم فيها، موضحًا أنه كتب توضيحًا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ليزيل اللبس والفهم الخاطئ لدى أهل القرية الذين ظنوا أنه سيدافع عنها، خاصة وأنه قرر استكمال القضية لنهايتها كمحامٍ عن المجني عليهما.

وأضاف البيلي أن القضية حال اتخذت مسارها القانوني الذي يتوقعه، فالأحكام المتوقعة على الجدة والخال لن تقل بأي حالٍ من الأحوال عن الإعدام، حيث يتوافر شرط العمد والقصد والذي أوضحته الإصابات، كما أن هناك أحكاما سابقة صدرت بالإعدام في حق أهالي عذبوا أبناءهم حتى الموت سيستندون عليها في طلبهم الحكم بالإعدام.

"الإعدام لخال وجدة الطفلة جنة" يتصدر تويتر مصر

تصدر هاشتاج "الإعدام لخال وجدة الطفلة جنة" موقع "تويتر" في مصر بالأمس.

وعلقت نور العتيبي قائلة "آسفة يا صغيرتي لأن العالم أصبح موحشا، والرحمة اختفت من قلوب البشر إلى مكان أفضل، طير من طيور الجنة عند رب رحيم".

أحمد السقا عن جدة الطفلة جنة: الإعدام راحة للمجرمين

شارك الفنان أحمد السقا، في هاشتاج "الإعدام لخال وجدة الطفلة جنة"، وذلك خلال تغريدة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال السقا: "تخيل إن الإعدام الحكم القاسي ده بمثابة راحة للمجرمين، دول اللي المفروض يتعدموا كل يوم".

النيابة تضع أماني أخت "الطفلة جنة" بدار الرعاية

أصدرت نيابة شربين بمحافظة الدقهلية، قرارا بإيداع الطفلة أماني، شقيقة الطفلة المتوفاة "جنة" إحدى دور الرعاية، بعد حبس جدتها لأمها 15 يوما على ذمة التحقيقات.

شيخ الأزهر يتكفل بنفقات "أماني" شقيقة الطفلة جنة

أعلن الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، تكفله بحالة الطفلة "أماني"، شقيقة الطفلة جنة، إذ تكفّل فضيلته بعلاجها طبيًا ونفسيًا وتعليمها وتحمل نفقاتها كافة.

500 جنيه وتأهيل نفسي.. التضامن توجه بدعم والد وشقيقة الطفلة جنة

وجّهت وزيرة التضامن الاجتماعي بتقديم أوجه الدعم للطفلة وأسرتها٬ كما وجّهت وكيل الوزارة في الدقهلية وفريق التدخل السريع، بتشكيل فريق للدعم النفسي لبدء جلسات تأهيلية ووضع برنامج طبي لعلاج آثار التعذيب، وذلك بعد قرار النيابة العامة بإيداع الطفلة أماني إحدى دور الرعاية بالدقهلية.

فضلا عن تسجيل والد أماني وجنة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة للإعاقة، وصرف مساعدة دفعة واحدة بمبلغ 500 جنيه، وتم صرف مساعدة شهرية له بمبلغ 300 جنيه شهريا من مؤسسة التكافل الاجتماعى بالدقهلية.

أول طلب إحاطة عن وفاة الطفلة جنة ضحية التعذيب

تقدم النائب رضا البلتاجي عضو مجلس النواب، عن دائرة حلوان بطلب إحاطة لرئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، ووزراء الداخلية والتضامن والأوقاف، حول واقعة وفاة الطفلة جنة ضحية التعذيب بمحافظة الدقهلية.

وشدد "البلتاجي"، على ضرورة توقيع أقصى العقوبة على مرتكبي هذه الجريمة، مطالبا بضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية الأطفال لمنع تكرار مثل هذه الأحداث.

عم الطفلة جنة: "عاوزين أماني ترجع لحضانة أبوها عشان تعوضه عن أختها"

طالب أبو الفتوح حلمي، عم الطفلة الراحلة جنة بأن يحتضن شقيقة ابنته الثانية "أماني"، قائلًا: "محتاجين بنتنا تعوض والدها عن أختها اللي ماتت، أهلها بيموتوا عليها".

محامي الطفلة جنة يناشد النائب العام نقل حضانة شقيقتها أماني إلى والدها

ناشد أشرف ياسين، محامي الطفلة جنة، ضحية التعذيب في الدقهلية، النائب العام، بنقل حضانة شقيقتها الطفلة "أماني" إلى والدها، خاصة بعد أن عانت الراحلة "جنة" من ظلم جدتها لوالدتها.

أمين بيت الزكاة: سنتكفل بحالة شقيقة الطفلة جنة حتى تخرجها في الجامعة

أعلن المستشار صفوت النحاس، أمين عام بيت الزكاة والصدقات المصري، تكفل المؤسسة بحالة الطفلة أماني شقيقة الطفلة جنة، قائلًا: "سنتكفلها وننفق على تعليمها وملابسها وطعامها".