أخبار من الوطن نيوز هنا الزاهد: "لو معجبة عاكست فهمي هقوم أضربها وهقل أدبي"

قالت الفنانة هنا الزاهد، إنها لا تقبل أن تقترب معجبة من زوجها الفنان أحمد فهمي.

وأضافت الزاهد، خلال استضافتها ببرنامج "أنا وبنتي" الذي يقدمه الفنان شريف منير وابنته "أسما"، عبر شاشة "ON E": "أنا ممكن أقوم أضرب معجبة بفهمي لو تجاوزت أو تعاملت معاه بشكل ميعجبنيش".

وتابعت: "هقل أدبي ومش هقعد ساكتة لو مكسوفة، وهاخد حقي منها".

واحتفل الثنائي أحمد فهمي وهنا الزاهد بحفل زفافهما، أمس، بأحد فنادق القاهرة، حيث جرى دعوة نجوم الفن، كما تم اختيار هذا اليوم تحديدًا قبل مهرجان الجونة حتى يستطيع الجميع الحضور.

وجاء المشهد الأخير في ختام حفل الزفاف، باحتفال الحضور بالعروسين من خلال إشعال شموع وألعاب نارية، مع وابل من صافرات الإعجاب، واحتضن "فهمي" هنا الزاهد وقبَّلها، ثم لوح بيده ليحيي الحضور، في مشهد تسابق الجميع على التقاطه بهواتفهم.

البرنامج مُسجل يقدمه شريف منير، وابنته أسما، ويناقش في كل حلقة أحد الموضوعات التي تتناول الفرق بين الأجيال من خلال مجموعة من الضيوف المختلفة.