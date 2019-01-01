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أخبار من الوطن نيوز

"بيرقصوا سلو".. أول فيديو للفنان أحمد فهمي وهنا الزاهد في حفل زفافهما

هنا الزاهد وأحمد فهمي

كتب: محمود البدوي -

12:09 ص | الخميس 12 سبتمبر 2019

نشر الفنان أحمد فهمي، مقطع فيديو من حفل زفافه على الفنانة هنا الزاهد، أثناء أدائهما رقصة "سلو"، وذلك على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، كما ظهرت هنا الزاهد وهي تحضن زوجها فهمي خلال الرقصه.

وظهرت هنا بفستان زفاف أبيض طويل، بينما ارتدى فهمي بدلة بيضاء، حيث يقام الآن حفل زفاف فهمي وهنا، بعد عام واحد من خطوبتهما، بأحد الفنادق المطلة على النيل، وسط حضور عدد كبير من الفنانين والإعلاميين والشخصيات العامة.

وعلمت "الوطن" أن المطرب محمود الليثي، سيقدم فقرة غنائية في حفل زفاف النجمين، وكان فهمي وهنا احتفلا بخطبتهما في أغسطس من العام الماضي بمنزل العروس، واقتصر الحضور على أفراد العائلتين.

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