زفاف "يداعبان المعازيم".. أول صور لـ أحمد فهمي وهنا الزاهد في حفل زفافهما

تنشر «الوطن» الصور الأولى من حفل زفاف الفنان أحمد فهمي على الفنانة هنا الزاهد، المقام حاليا داخل أحد الفنادق الكبري بالقاهرة.

وصل العروسان إلى الفندق، منذ قليل، وخضعا لجلسة تصوير خاصة، بحضور أسرتيهما وعدد من أصدقائهما المقربين.

وحرص العروسان على مداعبة "المعازيم"، الذين كان أغلبهم من الوسط الفني.

وحضر الزفاف عدد من النجوم، على رأسهم: أحمد عز، أشرف عبدالباقي، هشام ماجد، لبلبة، علاء مرسي، الناقد طارق الشناوي، الإعلامي عمرو الليثي، إسلام جمال، والإعلامي خالد عليش، وحارس الأهلي السابق أمير عبدالحميد، والمنتج الفني هاني عبدالله، وكريم عفيفي.

كما حرص المخرج بيتر ميمي ومدير التصوير جلال الزكي والمنتج محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، على الحضور، إضافة إلى المخرج أحمد خالد موسى ومحمد علي رزق.

ويحتفل الثنائي أحمد فهمي وهنا الزاهد بحفل زفافهما، اليوم، بأحد فنادق القاهرة، حيث جرى دعوة عددا كبيرا من الفنانين ونجوم الوسط الفني، وبعض الإعلاميين، كما تم اختيار هذا اليوم تحديدًا قبل مهرجان الجونة حتى يستطيع الجميع الحضور.

يشار إلى أن الفنان أحمد فهمي أعلن أن زفافه على الفنانة هنا الزاهد، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ومن طرائف فهمي وهنا، أن الأول ظهر مؤخرًا من أعلى "السقالات" المتواجدة داخل بيت الزوجية، خلال استضافته في برنامج "8 الصبح" مع الإعلامي رامي رضوان، متحدثا عن تحضيرات "عش الزوجية" مع هنا الزاهد، قائلا إن "خطيبته دمرت البيت القديم كله، وطلبت تجهيزات جديدة".