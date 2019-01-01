أخبار من الوطن نيوز "عز وعبدالعزيز ولبلبة" أبرز الحضور.. بدء توافد الفنانين على حفل زفاف فهمي والزاهد

بدأ الفنانون في التوافد إلى حفل زفاف الفنان أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد، المقام داخل أحد فنادق القاهرة الكبرى، الآن.

وصل إلى الفندق كل من: أحمد عز، أشرف عبدالباقي، هشام ماجد، لبلبة، علاء مرسي، الناقد طارق الشناوي، الإعلامي عمرو الليثي، إسلام جمال، والإعلامي خالد عليش، وحارس الأهلي السابق أمير عبدالحميد، والمنتج الفني هاني عبدالله، وكريم عفيفي.

كما حرص المخرج بيتر ميمي ومدير التصوير جلال الزكي والمنتج محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، على الحضور، إضافة إلى المخرج أحمد خالد موسى ومحمد علي رزق.

ويخضع فهمي وهنا لجلسة تصوير خارج قاعة الاحتفال، حاليا، بحضور أفراد الأسرتين، وعددا من أصدقائهما المقربين، وكان بين الحضور الفنان كريم عبدالعزيز والمخرج والمنتج رامي إمام.