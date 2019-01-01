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أخبار من الوطن نيوز

أول صورة من حفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد

أحمد فهمي وهنا الزاهد

كتب: خالد فرج -

10:40 م | الأربعاء 11 سبتمبر 2019

تنشر «الوطن» أول صورة من حفل زفاف العروسان أحمد فهمي وهنا الزاهد، المقام حاليا داخل أحد الفنادق الكبري بالقاهرة.

وصل العروسان إلى الفندق، منذ قليل، حيث يخضعان لجلسة تصوير خاصة، بحضور أسرتيهما وعدد من أصدقائهما المقربين.

كان الفنانان أحمد فهمي وهنا الزاهد، حددا مساء اليوم موعدا لإقامة حفل زفافهما في أحد الفنادق الكبرى، بحضور عدد كبير من الفنانين ونجوم الوسط الفني وبعض الإعلاميين.

يشار إلى أن الفنان أحمد فهمي أعلن أن زفافه على الفنانة هنا الزاهد، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

ومن طرائف فهمي وهنا، أن الأول ظهر مؤخرًا من أعلى "السقالات" المتواجدة داخل بيت الزوجية، خلال استضافته في برنامج "8 الصبح" مع الإعلامي رامي رضوان، متحدثا عن تحضيرات "عش الزوجية" مع هنا الزاهد، قائلا إن "خطيبته دمرت البيت القديم كله، وطلبت تجهيزات جديدة".

 

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