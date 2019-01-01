كافيه البنات صور.. رحلة إلى دهب.. مفاجأة صاحب فوتوسيشن التخرج لوالدته: رجعت طفلة صغيرة

لم يدرِ أحمد حجازي، الشاب العشريني، صاحب فوتوسيشن التخرج مع والدته، أن مشاركته في مسابقة "دهب أحلى" التي نظمتها إحدى الجروبات المهتمة بالسفر، أنه سيفوز بها، ويدخل السرور على قلب والدته المسنة للمرة ثانية، ليصطحبها في جولة سياحية في مدينة تزورها للمرة الأولى في عمرها.

يروي "أحمد" في حديثه لـ"هن"، أنه لم ينو في البداية المشاركة في المسابقة، حينما رأها على جروب "Travel Secrets club"، لكن جلسة التصوير التي خضعها مع والدته وأثارت إعجاب الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كانت سببًا في مشاركته بالمسابقة، "مكنتش بفكر أقدم.. بس بعد كدا قررت أشارك فيها".

نسبة تصويت هائلة تجاوزت جميع المتقدمين بالمسابقة مكنت "أحمد" من الفوز برحلة مجانية 4 أيام إلى دهب، المدينة التي يزورها الشاب العشريني بصحبة والدته للمرة الأولى، التي شعرت بالسعادة البالغة حينما علمت نبأ الفوز، "فرحت جدا أنها هتسافر.. وفعلا سافرنا يوم 29 أغسطس إلى دهب.. ومعانا عدد من أعضاء الجروب".

"رجعت طفلة صغيرة".. هكذا وصف الشاب العشريني والدته المسنة، التي عادت كأنها طفلة صغيرة تمارس أمور جديدة على حياتها، "عملت مغامرات جديدة في حياتها.. وخلتها تنزل الماية.. مبسوطة هناك.. وأول مرة تغير جو في حياتها".

تستيقظ والدة الشاب العشريني مع آذان الفجر، لتقضي يوما جديدا في الرحلة، تبدأها بالوقوف أمام البحر لرؤية شروق الشمس ومن ثم السير برفقة ابنها لرؤية المناظر الطبيعية والذهاب بعد ذلك إلى الأماكن السياحية، "هي فرحانة جدا.. أول مرة تعيش الأجواء دي".