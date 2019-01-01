هو بينهن رانيا فريد شوقي.. 3 زيجات في حياة الفنان مصطفى فهمي

"الحب ليس له عمر".. جملة تنطبق على الفنان مصطفى فهمي وزوجته اللبنانية فاتن موسى، فرغم بلوغ الأول عامه الـ76 والأخرى في عقدها السادس، إذ تصغره بنحو 20 عاما، إلا أنّ ذلك لم يمنعهما عن الحب والزواج.

والإعلامية اللبنانية فاتن موسى ليست الزوجة الأولى للفنان مصطفى فهمي، بل سبقها زيجات أخرى، يرصدها "هنّ" في السطور التالية.

الإيطالية كارملا

تزوج الفنان مصطفى فهمي للمرة الأولى بالإيطالية كارملا، التي ارتبط بها عاطفيًا في بداية مشواره الفني، وأنجبا عمر (28 عاما) الذي يعيش في سويسرا، ودينا (24 عاما)، والتي تستكمل دراستها في سيكولوجية الأطفال بإيطاليا.

رانيا فريد شوقي

تزوج الفنان مصطفى فهمي للمرة الثانية من الفنانة رانيا فريد شوقي، إذ بدأت علاقتهما بصداقة وطيدة، وتداولت الصحف حينها وجود علاقة بينهما، لكنهما لم يعلقا على الأمر حتى التأكد من مشاعرهما وتكليل قصة الحب بالزواج.

وأعلن الثنائي زواجهما في أحد المطاعم المطلة على النيل في القاهرة، والذي يمتلكه الفنان حسين فهمي، وأشرف حينها على تحضيرات حفل الزفاف بنفسه.

لم تستمر الزيجة طويلا، إذ أعلن الثنائي انفصالهما بعد وقت قليل من الزواج، وقال فهمي في تصريحات صحفية عن انفصاله عن الفنانة رانيا فريد شوقي: "كتاب أُغلق نهائيا في حياتي، الشخص الذي لا يخاف عليَ كما أخاف عليه ولا يجعلني أولوية بحياته كما أجعله أولوية بحياتي، ولا يحاول إسعادي كما أحاول إسعاده، يكون شخصا (لا ألزمه ولا يلزمني)".

فاتن موسى

تزوج الفنان مصطفى فهمي بالإعلامية اللبنانية فاتن موسى قبل 4 أعوام في 2015، في حفل بسيط جمع المقربين من العروسين، وارتدت خلاله العروس فستان أبيض صمّمه حسين وهبي.

وأمس، استضافت الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" المذاع على قناة DMC، الفنان مصطفى فهمي وزوجته اللبنانية فاتن موسى، التي قالت في الحلقة إنّها درست الإعلام وقدّمت عدة برامج، وبعد الزواج ابتعدت عن العمل الإعلامي وتفرغت لزوجها وبيتها: "الزواج ألهاني عن العمل الإعلامي وبطلت أشتغل".

وأضافت اللبنانية فاتن موسى موجّهة حديثها لإسعاد يونس، أنّها تتابع "صاحبة السعادة" منذ سنوات: "انتي مخضرمة وبتعلم منك يا فنانة".

وتحدّثت موسى عن زوجها في الحلقة، قائلة: "جماله نقطة ضعفي، ولمّا بتحصل أي مشكلة بيّعوضها بحاجات جميلة كتير بيعملها"، وأضافت: "ساعات نوصل في النقاش لمرحلة الأسود اللي بتهجم على بعض، بس في الآخر بقول هو راجل البيت ومينفعش أزعله".

وتابعت موسى أنّ زوجها حين يريد مصالحتها يطلب منها "طبخ بامية"، إذ لا تفقه شيئا في الطهي غيرها، وأضاف زوجها: "فيه خطوط حمرا ومش محتاجة مناقشة، وأنا مش عصبي أنا حمقي بس وبهدى بسرعة"، فردّت مازحة: "لما يتحمق الزربونة بتطلع".