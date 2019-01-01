هي نجل أنغام يهاجم زوجها أحمد إبراهيم: "أحتقر هذا الرجل"

قال عمر عارف، نجل الفنانة أنغام، إنه لن يتخلى عن والدته رغم الخلافات التي نشبت بينهما، مهاجما زوج والدته الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، الذي وصفه بـ"الحقير"، على حد تعبيره.

ونشر "عارف" عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام"، صورة له مع والدته، وعلق عليها كاتبًا: "لإنهاء ذلك الجدل، هي أمي، ولن أبتعد عنها أبدًا حتى وإن لم نتفق على كل شيء، أي شخص يعتقد أنني أعرضها للأذى، فهو لا يعرفني جيدًا، كل تصرفاتي معها، نابعة من داخلي لأنني أحبها وأهتم بها، ولا يحق لأي أحد المهاجمة أو الدفاع عني في أي شيء يخصها".

وأضاف: "كل مشاكلنا أصبحت عامة، لأننا للأسف لا نعيش حياة خاصة، فأمي تتعرض لكم ضغط كبير بسبب ذلك سأظل دائمًا صادقًا مع نفسي، وسأظل دائمًا إلى جانب الحقيقة، نعم لدي مشاكل مع هذا الرجل، وأحتقره لأسباب عديدة، ولكن لا تفكروا في أنني أريد أن أوذي والدتي، أنا أحبك على الرغم من كل شيء، أنا وشقيقي، السند الوحيد لكي، ولا يمكن لأي أحد أن يحل مكاننا، فأنا لست مؤقتًا مثل بعض الأشخاص، أحبك إلى الأبد يا أمي".

يذكر أن الفنانة أنغام تزوجت من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، بعد كثير من الجدل أثير حول علاقتهما، بسبب زواج إبراهيم من ياسمين عيسى وإنجابه منها طفلين، وكان عمر عارف قد أعلن عن غضبه من تلك الزيجة من قبل بحذف صورة والدته من صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، إلا أنه ولأول مرة يتحدث بشكل صريح عن أحمد إبراهيم.