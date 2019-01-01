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بعد ضياع الدوري والهزيمة من الأهلي.. 8 نصائح للتعامل مع زوجك الزملكاوي

مشجعو الزمالك

كتب: الوطن -

10:09 م | الأحد 28 يوليو 2019

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هزيمة جديدة لنادي الزمالك، عقب خسارته مباراة القمة الـ118، ضمن بطولة الدوري المصري لكرة القدم، أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي، والذي حسم البطولة لصالحه بفارق النقاط عن بقية الأندية.

قدم موقع "trulymadly" عدة نصائح للتعامل مع زوجك عند الغضب، أو الشعور بالخذلان، كما حدث مع جماهير نادي "القلعة البيضاء":-

- حدثيه هاتفيًا وأخبريه بتضامنك معه، حتى في الشدائد.

- استقبليه بابتسامة هادئة، وعناق طويل.

- اتركيه حتى يهدأ، وأكدي أنها بالنهاية لعبة مكسب وخسارة.

- وجهي لزوجك بعض الكلمات التحفيزية، مثل"مُجرد لعبة كرة، وهزيمة ستزول مع أول مكسب قادم لفريقك المُفضل".

- حاولي تذكيره بلحظات رومانسية بينكما لشغله عما يثير غضبه.

- اعرضي عليه الخروج سويًا، لـ"تغيير جو" والاستمتاع سويًا بعيدًا عن مشاحنات الكرة.

- اعرضي عليه ترك الهاتف، ووسائل التواصل الاجتماعي، حتى لا يقرأ ما يثير غضبه.

- لا مانع من الاتجاه لبعض اللحظات الفكاهية حتى تبعديه عما يشعر به.

 

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