هي كلاكيت تاني مرة.. دينا الشربيني تساند الهضبة بـ"مناديل" في حفلاته الصيفية

دومًا ما تلفت الأنظار حولها، فور ظهورها مع الهضبة عمرو دياب، أو بالحديث عنه، حتى وإن كان الأمر بشكل غير مُباشر، فمنذ ما جمعتهما علاقة عاطفية، تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وباتت دينا الشربيني تتصدر محركات البحث، بمجرد اقترانها مع الهضبة.

وأمس تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، أظهر "الشربيني" مع "دياب" خلال إحيائه لحفل زفاف، بحضور الفنانة السورية أصالة نصري، وابنتها شام الذهبي.

وظهرت "الشربيني" كعادتها بجانب الأخير، تشاركه التصفيق والغناء، كما حملت له "المناديل" لترافقه خلال الغناء، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المواد المصورة، التي حققت انتشارا واسعا، فضلا عن مئات التعليقات، أبرزها: "إزاي خليته يحبك كده يا دينا"، و"أحلى هضبة في الدنيا"، و"هتنزل الألبوم أمتى".

دينا الشربيني "كلاكيت تاني مرة"

لم تكن تلك اللقطة، أو المشهد الذي تصدرته دينا، هو الأول، فمن قبل، وتحديدًا العام الماضي، خلال حفل الهضبة باليونان، بمناسبة طرح ألبومه الجديد "كُل حياتي".

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا من الحفل، وأظهرت اللقطات التي تداولتها إحدى الصفحات الداعمة لـ"الهضبة" لقطة لدينا الشربيني، وهي تُساند الأخير وتعطيه "مناديل"، ليرد عليها على الفور بأغنيته "ده لو اتساب".

وتفاعل العديد من الجمهور مع المقطع، فعلق أحدهم: "فريق العمل الحنين رزق".

يشار إلى أن عمرو دياب ودينا الشربيني، نشرا صورة تجمعها سويا الشهر الماضي، ظهرا خلالها بملابس سهرة رسمية أثارت الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، جعلت البعض يتساءلون عن حقيقة زواجهما، بعد أن نشرها الهضبة.

وقالت مصادر مقربة من المطرب عمرو دياب، إنه لم يتزوج الفنانة دينا الشربيني رسميا حتى الآن، مشيرة إلى أنه ما زال متزوجا من زينة عاشور.

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