أخبار من الوطن نيوز أحمد إبراهيم يعيد زوجته الأولى لذمته بدون علمها.. وخلافات مع أنغام

كشفت مصادر خاصة لـ"الوطن"، أن الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، قرر التراجع عن انفصاله من زوجته الأولى ياسمين عيسى، وأعادها إلى ذمته، دون علمها أو أهلها الذين يرفضون أن تكون لابنتهم زوجة ثانية، وهي الفنانة أنغام التي تزوجها عرفيا، 18 أكتوبر الماضي، ثم رسميا 19 فبراير الماضي.

وأضافت المصادر، أن خلافات اشتعلت بين أنغام وإبراهيم، الفترة الأخيرة، بسبب اهتمام الأخير بأولاده وعودته لزوجته الأولى.

تفاصيل الواقعة تعود إلى فبراير الماضي، حينما قالت ياسمين عيسى زوجة الموزع أحمد إبراهيم أنه تم اخطارها بزواج أنغام من زوجها على عنوان الاستديو الذي تتشارك مليكته مع زوجها أحمد إبراهيم، حيث أنهما تزوجا سرا منذ فترة واضطرا لتسجيل زواجهم منذ أيام قليلة بأحد مكاتب الشهر العقاري ليكون زواج شرعي أمام الرأي العام.

وأضافت في بيان، أن التسوية التي من المفترض أن يقوما بها سويا بعيد عن ساحات القضاء لم تفضي إلى شيء حتى الآن، حيث أنه رفض تطليقها وحاولت عائلته عدة مرات للتدخل وتطليق ابنتهم إلا أن إبراهيم دائما يتهرب منهم في إشارة واضحة أنه يريد الاحتفاظ بكلا الزوجتين: أم أولاده وأنغام.

وبعد أيام قليلة حسمت المطربة أنغام، ما تردد حول زواجها سرًا من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، خلال لقائها مع برنامج "إم بي سي ترند"، على هامش حفلها الغنائي بالكويت، ضمن مهرجان "فبراير الكويت".

واكتفت أنغام بالتعليق على نبأ زواجها، قائلة: "الله يبارك فيك.. شكرًا"، وأنهت اللقاء سريعًا، دون ذكر تفاصيل ارتباطها بـ إبراهيم، وفي سياق متصل، تضمن تقرير "إم بي سي ترند"، أن مصادر مقربة من الثنائي أكدوا للبرنامج، زواجهما منذ عدة أشهر، ألا أنهما لم يعلنان ذلك، لوفاة شقيقتها "غنوة"، على إثر حادث سير.

وفي محاولات منه لإثبات حُسن علاقتهما، ونفي شائعات الانفصال، التي انتشرت مؤخرًا، قرر الموزع أحمد إبراهيم، مساندة زوجته، الفنانة أنغام، أمس، خلال حفلها على مسرح القرية التراثية بالباحة بالسعودية، مشاهد متسلسلة، ولقطات متتالية، ظهر بها "إبراهيم" برفقة أنغام، مُقدما لها الدعم، والمحبة، أمام الجميع، كعادته التي ظهر بها في بداية زواجهما، حتى عادت أنغام لنشر صورهما سويًا اليوم.

وشاركت أنغام جمهورها، بصورة جديدة لها، اليوم، عبر "إنستجرام"، ظهرت من خلالها دون مكياج نهائي، وبصحبة زوجها الموزع أحمد إبراهيم، والفنان محمد حماقي، خلال الاستعداد لحفل الأخير، وحرص "إبراهيم" على ضم أنغام، خلال الصورة، الأمر الذي تفاعل معه العديد من المتابعين، مشيدين بلإطلالتهما.

ولم يكتف أحمد بالظهور معها فقط، فنشر عقب الحفل على حسابه الشخصي على "الإنستجرام"، صورة للأخيرة خلال تواجدها على المسرح، قائلًا:"مليون مبروك العظيمة، أنغام النجاح الكبير ومواصلة التألق بقيادة النجم، هاني فرحات".

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