بحث متقدم

اخر الاخبار

عزاء عزت أبو عوف

زوجة عزت أبو عوف لـ"هن": "كنت موجودة ومفيش حاجة تمنعني من الحضور"
مبروك عطية

بالفيديو| مبروك عطية: المرأة لا تُسأل عن التحرش حتى لو سارت في الشارع عارية
مبروك عطية

بالفيديو| مبروك عطية: "التحرش" حرام شرعا.. يُعد من مقدمات الزنا
ناهد السباعي

بـ"عباية بلدي وشبشب".. ناهد السباعي في كواليس "مملكة إبليس"
أخبار من الوطن نيوز

عطية: "صباح الخير يا جميل" تُعد تحرشا.. "لو مالكش في الجواز متقربش"

مبروك عطية

كتب: محمود البدوي -

11:45 م | الثلاثاء 02 يوليو 2019

الأخبار المتعلقة

قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن وجود ظاهرة التحرش في المجتمع يرجع إلى المروءة والخلق قبل أن يُحرمه الدين الإسلامي، وظاهرة التحرش تُبين نُبل الخلق من فساده، مستشهدًا بذلك بموقف لعنترة ابن شداد.

وأضاف "عطية"، خلال حواره في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، على قناة "MBC مصر"، أن عنترة بن شداد رغم كونه ليس مسلمًا أو مسيحيًا، وكان رجلا جاهليا "اللي بيعبدوا معزة وحجرين"، بحسب تعبير "عطية"، كان يقول إنه عند خروجه من بيته وتلمح عينه جارة له أمام بيتها يرجع إلى حجرته حتى يطمئن أنها دخلت.

وأشار إلى أن الكلمات الغزلية أصبحت حاليا تحرش عند البعض، "يعني لو قلت لحد صباح الخير يا جميل يبقى تحرش"، مضيفًا: "علاقة الرجل بالمرأة في هذا الدين يا إما جواز يا إما تبقى زي أمك، مفيش حاجة اسمها زي أختك أو زي بنتك، لو ملكش في الجواز لا تقرب من أي أنثى".

الكلمات الدالة

أخبار قد تعجبك

تعليقات الفيسبوك
الزواج.. حلم «نُص الدين وكل الدنيا»

أخبار تهمك

جمهور ريهام سعيد يدعمها بمرضها

"على غرار أحمد زكي"... ريهام سعيد تنشر فيديو مؤثرا جديدا

محافظ الجيزة

تزامنا مع حملة مناهضة سرطان الثدي.. محافظ الجيزة يتفقد مستشفى بهية

الأكثر قراءة