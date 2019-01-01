أخبار من الوطن نيوز شيماء سيف تنفي إصابتها بالسرطان: أنا الحمدلله كويسة

نفت الفنانة الكوميدية شيماء سيف ما تردد حول إصابتها بمرض السرطان، بحسب ما جاء في "برومو" حلقتها مع الإعلامي نيشان في برنامج "توأم روحي".

وقالت "سيف" عبر خاصية "ستوري" بموقع تبادل الصور "انستجرام": "بخصوص برومو حلقتي في برنامج توأم روحي، يا جماعة خبر إصابتي بمرض ما غير صحيحة".

وأضافت الفنانة الكوميدية: "أنا الحمد لله كويسة.. مونتاج برومو الحلقة أخدوا إجابة سؤال ركبوها على سؤال تاني، واتمنى يكون بدون قصد".

يذكر أن شيماء سيف نافست فى شهر رمضان بمسلسل الزوجة 18، بمشاركة حسن الرداد وناهد السباعى .

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