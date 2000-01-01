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إحصائية: 26% من السيدات يرين أن الختان يمنع الزنا

بصيرة: 21% من السيدات يرون أن الزوج يفضل الزوجة المختنة

كتب: آية المليجى -

06:48 م | الجمعة 14 يونيو 2019

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أصدر المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" آخر الإحصائيات، التي أجراها حول عادة ختان الإناث، بالتزامن مع اليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث، الذي يوافق 14 يونيو من كل عام.

وأشارت الإحصائيات، التي أصدرها المركز، بأن 65% من المصريات يرين ضرورة إيقاف هذه العادة المؤذية للبنات، كما أن 74% أكدن أن الختان يسبب مضاعفات خطيرة تؤدي إلى وفاة البنت، وذلك في مقابل أن 26% من السيدات رأين أن الختان يمنع الزنا، بالإضافة إلى أن 21% يرين أن الزوج يفضل أن تكون زوجته مختونة.

وأوضحت الدكتورة حنان جرجس، نائب الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة لاستطلاعات الرأي، في تصريحها لـ"هن"، أن السيدات اللائي يؤيدن عملية الختان ويرين أنه يمنع الزنا، نتجت معتقداتهن من الموروثات الثقافية الخاطئة الراسخة في أذهانهن.

وأشارت حنان جرجس إلى أن نسبة التوعية بين السيدات ورفض إجراء عملية الختان أصبحت أكبر عن الأعوام السابقة. 

يشار إلى إطلاق الحملة القومية من قبل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، برئاسة كل من الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، بعنوان "شهر بدور" بجميع محافظات الجمهورية.

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