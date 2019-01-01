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دينا الشربيني توجه الشكر لـ"عمرو دياب" على الهواء: "راجل جدع وإيجابي"

دينا الشربيني

كتب: محمود البدوي -

12:44 ص | الإثنين 10 يونيو 2019

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قالت الفنانة دينا الشربيني، إن المطرب عمرو دياب داعم لها بشكل كبير جدًا في حياتها العملية والشخصية "طبعا"، على حد قولها، موضحة أنها أول مرة تتحدث عنه في الإعلام، مؤكدة أن دياب سعيد جدًا بمسلسل "زي الشمس" أكثر من فريق عمل المسلسل.

وأضافت "الشربيني"، خلال حوارها في برنامج " الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب: "عمرو طاير فرحًا من المسلسل بجد، وفرحان جدا، ووقف جنبي جامد جدا"، موجهة له الشكر والتقدير على ذلك.

وتابعت: "عمرو بطبعه إنسان جدع، وبيحب الشغل الحلو، وبيحب الناس الناجحة والمجتهدة، وكان حاسس فعلا إن فريق عمل مسلسل زي الشمس عمل مجهود فظيع، كنت لما بحس أني مخنوقة شوية يقولي قولي الحمد لله المسلسل ناجح ومكسر الدنيا".

وواصلت: "ده بني آدم داعم جدًا ليا، وحافظ المسلسل أكتر مننا".

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