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تهذيب لا إيذاء.. تصريحات حذّر فيها شيخ الأزهر من ضرب الزوجة

ابرز تصريحات شيخ الأزهر التي يحذر فيها من الاعتداء بالضرب على الزوجات

كتب: ندى نور -

01:57 م | الأحد 09 يونيو 2019

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مع الدعوة المتجددة لتمكين المرأة والابتعاد عن كل أشكال العنف الجسدي واللفظي التي تمارس ضدها، جاءت دعوات الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر في الفترة الأخيرة التي تحذر من ضرب المرأة، خاصة بعد ظهور العديد من الفتاوى التي تبيح ضربها.

رصد "هُن"، بعض تصريحات الإمام الأكبر التي يحذر فيها من ضرب الزوجات.

كل ما يترك أثرا سيئا لدى الزوجة حرام 

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن ضرب الزوج لزوجته له نظام وحدود، فمن شروطه ألا يكسر لها عظمًا، وألا يؤذي لها عضوًا، فإذا ضرب وتجاوز مسألة الأذى فهذا حرام، ويعاقب عليه.

كما لا يجوز له أن يضرب باليد، ولا يضرب على الوجه ولا يخدش شيئًا ولا يترك أثراً نفسياً على الزوجة، ومن هنا نرى أن المراد بالضرب هو الضرب الرمزي بالمسواك مثلا أو فرشاة الأسنان في هذا الزمن.

 الطيب: لا يجوز للزوج أن يضرب زوجته على وجهها.. "أضرب بفرشاة الأسنان" 

أنواع علاج الناشز

 قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن القرآن الكريم بيَّن قوامة الرجل في آية القوامة، وأتبعها بتقسيم النساء إلى نوعين، الأول الصالحات، وهي المرأة الصالحة التي تحفظ نفسها وزوجها في بيته وماله وعرضه، ولا تفشي أسرار الزوج أو البيت، وتتحمل مسؤولية البيت مع زوجها، فتكون بمثابة المدير الثاني للبيت، أما النوع الثاني، فهو المرأة الناشز التي تأخذ الأسرة بعيدًا عن مسارها السليم، وتؤدي بنشوزها إلى تدمير الأسرة.

وأضاف أن علاج النشوز كما بيَّنه القرآن ثلاثة أنواع، أولها يكون بالموعظة، فإن لم تنفع الموعظة، يأتي العلاج الأكثر منه صعوبة وهو الهجر في المضاجع، فإذا لم يثمر هذا العلاج أيضًا يأتي العلاج الثالث حتى لا تغرق الأسرة أو تهلك وهو علاج الضرب الذى يساء فهمه لدى كثيرين رغم ما حددته له الشريعة الإسلامية من ضوابط وحدود بحيث لا يحدث أذى جسديًّا أو معنويًّا لأن غرضه التهذيب لا الإيذاء.

شيخ الأزهر: الضرب ثالث أنواع علاج المرأة الناشز

حدة الخلاف 

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن المرأة غير الناشز يحرم ضربها مهما بلغت حدة الخلاف مع زوجها، حيث إن الضرب الرمزي للزوجة الذي ورد في الآية الكريمة "وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ "، لم يأتي هنا لا على سبيل الفرض أو الوجوب ولا السنة أو الندب.

شيخ الأزهر: المرأة غير الناشز يُحرم ضربها مهما بلغ حدة الخلاف 

 

 

 

 

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