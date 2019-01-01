أخبار من الوطن نيوز بالفيديو| أحمد عمر هاشم: تعدد الزوجات تكريم للمرأة ويقضي على العنوسة

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن تعدد الزوجات رحمة بالمرأة وإكرام لها، مشيرًا إلى أنه لا يعتبر غبنًا لها.

وأضاف هاشم خلال لقائه ببرنامج "منى والناس"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الرجل إذا تزوج بأكثر من امرأة، لن تستشري ظاهرة العنوسة، لأن الرجال سيتزوجون كل النساء، حيث يتميز عددهن بالزيادة عن عدد الرجال.

وتابع أنه عندما يبيح الإسلام للرجل أن يتزوج بالمرأة فهذا يُعد كسبًا للمرأة بدلًا من أن تقعد بلا زوج، أن تكون مع رجل تشاركه مع زوجات أخرى أفضل مما تقعد لوحدها.

وأردف، أنه في بعض الحالات تكون الزوجة مريضة ولا يستطيع الزوج أن يعف نفسه إلا بالحرام، ولذلك يجب أن يتزوج الرجل بامرأة ثانية ويبقي المرأة التي لا يستطيع أن يمارس حقوقه الزوجية معها معززة ومكرمة.

وواصل أن تعدد الزوجات شُرع لحكم، مؤكدًا أن الله لعن الذواقين والذواقات: "يعني اللي تعجبها واحد تنفصل عنه لتتزوج واحد أو هو ينفصل عن دي، الإسلام أباح التعدد لحكم تشريعية حتى يكون الرجل شريفا عفيفا نظيفا، لا يمارس العلاقة الشرعية والزوجية إلا مع زوجة أُبيحت له بالزواج".

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