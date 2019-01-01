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قبل امتحانات أولى ثانوي.."أمهات مصر" تحذر من "مواقع الغش"

امهات مصر

كتب: ندى نور -

07:26 ص | الأحد 19 مايو 2019

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ناشدت عبير أحمد، مؤسس "اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم"، أولياء أمور طلاب أولى ثانوي، بعدم الالتفات والانشغال بصفحات الإنترنت، التي تدعي تسريب امتحانات الصف الأول الثانوي في نظام الثانوية الجديد.

وقالت عبير، أثناء حديثها لـ"هن"، إن امتحانات الصف الأول الثانوي تجريبية هذا العام، وبالتالي على الطلاب أن يخوضوا التجربة لقياس مدى قدرتهم على التعامل مع الامتحان في النظام الجديد.

وتابعت:"الغش ملوش لازمة، مش عايزين احنا كأولياء أمور الطلاب نساعد على انتشار هذه الصفحات اللي كل هدفها خلق حالة من التوتر والقلق والفوضى".

وطالبت مؤسس "اتحاد أمهات مصر"، وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بسرعة غلق تلك الصفحات التي تدعي تسريبها للامتحانات والوصول إلى أصحابها.

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