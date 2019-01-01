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أحمد سعد يعترف: طلّقت سمية الخشاب شفويا قبل 6 أشهر

سمية الخشاب

كتب: محمود البدوي -

09:26 م | الخميس 09 مايو 2019

أبدى الفنان أحمد سعد، انزعاجه عندما واجهه ما يُدعى "شيخ الحارة" بأنه "طلق سمية الخشاب شفويا قبل الإعلان عن طلاقهما".

وقال سعد، خلال استضافته في برنامج "شيخ الحارة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس"، مع الإعلامية بسمة وهبة، "لأ.. أنتوا كده بتهزروا، محدش يعرف الموضوع ده غير أهلي والمأذون فقط، أنا مش عاوز أقول ليه وإيه وإزاي ده حصل، لو سمحتم مش عاوز الجملة دي تتعرض ضمن البرنامج".

وتراجع أحمد سعد، وأكد صحة تلك الواقعة، موضحا أنه قبل طلاقهما الأخير بـ6 أشهر كانت هناك خلافات قائمة بينه وبين طليقته سمية الخشاب، وبعد عودتها له من منزل أسرتها وأثناء سفرهما لدبي وجد أنها سافرت قبل ذلك دون أذنه".

وتابع: "الكلام ده ممكن يعمل مشاكل كبيرة جدا، ياريت يقولي قال الكلام ده فين ومين عشان ميحصلش مشاكل كتير".

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