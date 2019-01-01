أحمد سعد يرد على سمية الخشاب: "الست اللي تتكلم عن جوزها بعد الطلاق مش تمام"

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علق الفنان أحمد سعد، على تصريحات طليقته الفنانة سمية الخشاب، بعد عرض فيديو للأخيرة خلال تصريحاتها مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية، تتحدث عن الطلاق وتقول: "الطلاق رزق".
وأكد أن الفتاة التي تتزوج من رجل يومًا واحدًا، وتظهر على الشاشات تتحدث عنه بشكل غير لائق "تبقى مش تمام"- على حد قوله.
وأوضح سعد، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس": "كلام الست على زوجها بعد الطلاق ضد الدين والشرع وضد كل حاجة، أنا عن نفسي مش طالع أتكلم عن حد، بس زعلان من اللي حصل".