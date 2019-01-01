أخبار من الوطن نيوز أحمد سعد يرد على سمية الخشاب: "الست اللي تتكلم عن جوزها بعد الطلاق مش تمام"

علق الفنان أحمد سعد، على تصريحات طليقته الفنانة سمية الخشاب، بعد عرض فيديو للأخيرة خلال تصريحاتها مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية، تتحدث عن الطلاق وتقول: "الطلاق رزق".

وأكد أن الفتاة التي تتزوج من رجل يومًا واحدًا، وتظهر على الشاشات تتحدث عنه بشكل غير لائق "تبقى مش تمام"- على حد قوله.

وأوضح سعد، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس": "كلام الست على زوجها بعد الطلاق ضد الدين والشرع وضد كل حاجة، أنا عن نفسي مش طالع أتكلم عن حد، بس زعلان من اللي حصل".

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