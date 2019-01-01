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أيتن عامر: "مش بحب جوزي يشوف مشاهد دلع ليا.. ببقى عسكري أخضر في البيت"

أيتن عامر

كتب: محمود البدوي -

10:08 م | الأربعاء 08 مايو 2019

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قالت الفنانة أيتن عامر إنها لا تُحب أن يُشاهدها زوجها في أي مشاهد "دلع" في أي عمل فني تُقدمها سواء الأعمال الدرامية أو السينمائية، موضحة أنها لا تكون خجولة عندما يشاهدها زوجها ولكنها لا تُريد أن يحدث ذلك كون هذا لا يحدث في حياتها العادية في المنزل.

وأضافت "عامر"، خلال حوارها في برنامج "شيخ الحارة"، على شاشة "القاهرة والناس"، مازحة: "أنا ببقى عسكري أخضر في البيت، وبقول للناس متصدقوش كل ما يُعرض في السينما والدراما، محدش يا جماعة يُطلب من مراته تقلد أي فنانة".

وتابعت: "إحنا بنضف ونطبخ ونشوف شغل البيت قبل الشغل، لكن يوم الشغل مبنعملش أي حاجة غير إننا نحط مكياج ونمثل".

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