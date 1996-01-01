أخبار تهمك "ماتت وهي صايمة".. من هي نور كمال لاعبة "يد الأهلي"؟

توفت نور كمال حافظ، لاعبة فريق كرة اليد سيدات بالنادي الأهلي، اليوم.

ووجه ياسر صلاح، رئيس جهاز الفريق، التعازي لأسرة الفقيدة، متمنيا أن يتغمدها الله بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر السلوان.

وحرص عدد كبير من المؤسسات الرياضية في مصر، على نعي مجلس إدارة النادي الأهلي، لوفاة اللاعبة صاحبة الـ23 عام. وأكد مقربون من أسرة اللاعبة، أن «نور» كانت حريصة علي الصيام اليوم وخلدت للنوم فحاولت والدتها إيقاظها ولكن كانت قد فارقت الحياة.

ومن المُقرر أن تشيع الجنازة، غدًا عقب صلاة الجمعة بمسجد فاطمة الشربتلي.

ويرصد "هُن" أبرز المعلومات عن الفقيدة:

- وُلدت عام 1996، وتبلغ من العُمر 23 عاما.

- درست في مدرستي البشائر، والمدرسة المصرية للغات.

- ابنة الراحل أحمد كمال حافظ عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، الذي توفى في 2016.

- حفيدة كمال حافظ، وكيل نادي الأهلي سابقًا.

- تم تصعيدها من الناشئين للفريق الأول.

- كانت ضمن قائمة "يد الأهلي" للبطولة الإفريقية، العام الماضي.

- توجت بلقب "السوبر" بعد الفوز على "الشمس".

- حصلت على بطولة دوري الجمهورية، هذا الموسم، عقب تخطي الفريق نادي الشمس.

- حصلت على كأس مصر لهذا الموسم أيضًا.

تهتم بنشر المنشورات الإنسانية، وصورها مع والدها الراحل عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

لا تفضل نشر "البوستات" بكثرة على "فيس بوك"، حيث كانت آخر منشوراتها قبل وفاتها بأسبوع.

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