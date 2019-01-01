موضة وجمال بالصور| بعد إثارته للجدل.. تعرف على سعر فستان رانيا يوسف

حالة من الجدل أثارتها الفنانة رانيا يوسف، منذ ظهورها بإطلالة جريئة في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40، الخميس الماضي، تعرضت على إثرها للعديد من الأزمات انتهت بإخلاء سبيلها من النيابة بعد تحقيق دام 4 ساعات، بالأمس، على خلفية تهمة إشاعة الفجور والتحريض على الفسق.

وظهرت رانيا خلال الحفل بفستان شفاف أسود اللون بتوقيع دار الأزياء الإيطالي Elisabetta Franchi، ضمن مجموعته لربيع وصيف 2018، التي كان قد أطلقها العام الماضي، معتمدًا في بعض تصميماتها على مزج الأقمشة الشفافة للفساتين مع طبقة داخلية تشبه المايوه ذو القطعة الواحدة.

وتبين بالبحث عن تصميم الفستان الأصلي، أن سعره الأصلي يبلغ 1440 يورو، أي نحو 30 ألف جنيه على موقع "Khloe Femme" للتسوق، فيما وصل سعره عقب الخصم إلى 720 يورو أي نحو 15 ألف جنيه.

وبعد الضجة التي وصلت أصدائها لأبرز الصحف العالمية، التي تناولت أزمة رانيا يوسف وتعرضها للمحاكمة لارتدائها فستان "See through"، أوضحت رانيا خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، أنها أُصيبت بحالة من النفور تجاه الفستان، وهي على أي حال لن ترتديه مجددًا.

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