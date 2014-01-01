كافيه البنات بالصور| آخرهن رانيا يوسف.. فنانات واجهن تهم "نشر الرذيلة والتحريض على الفسق"

4 ساعات كاملة تحقق فيها النيابة مع الفنانة رانيا يوسف، بتهم "إشاعة الفجور والتحريض على الفسق" و"خدش حياء المجتمع"، على خلفية الفستان المثير الذي ارتدته في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

جاء قرار نيابة استئناف القاهرة بإخلاء سبيل الفنانة رانيا يوسف، بعد سماع أقوالها في قائمة الاتهامات الموجهة إليها.

لكن رانيا يوسف لم تك الفنانة الأولى التي اتهمت بـ"نشر الرذيلة والتحريض على الفجور"، فهذه القائمة ضمت قبل ذلك عدد من الفنانات، بينهن:

1- انتصار

حالة من الغضب والجدل أثارتها الفنانة انتصار، خلال تقديمها إحدى حلقات برنامجها "نفسنة" حينما تحدثت عن أن الشباب يشاهدون "الأفلام الإباحية" لعدم قدرتهم على الزواج، ما اعتبره البعض دعوة لانتشار الفاحشة في المجتمع.

وأقيمت ضدها دعاوى قضائية، كان أبرزها ما قدمه المحامي سمير صبري، اتهم خلالها الفنانة انتصار، بالتحريض على الفسق والفجور وتهديد القيم المجتمعية، لكن في النهاية قررت محكمة جنح مدينة نصر، رفض الدعوى القضائية.

2- هيفاء وهبي

في عام 2016، قدمت الفنانة هيفاء وهبي، فيديو كليب لأغنيتها "Breathing You In"، باللغة الإنجليزية، التي تم تصويرها في الولايات المتحدة، لكنها أثارت حالة من الجدل والنقد الموجه إليها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد ظهرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بملابس شفافة وشديدة الإثارة في الكليب، الذي حقق مشاهدات تجاوزت 10 ملايين.

وتعرضت هيفاء لعديد من الانتقادت والهجوم، حيث قدم المحامي محمد النمر، ببلاغ في النيابة العامة، اتهم فيه الفنانة اللبنانية بالتحريض على الفسق والفجور ونشر الرذيلة في المجتمع، وأورد في بلاغه أن هيفاء وهبي تمثل خطورة كبيرة على الفتيات و النساء بمصر.

3- سما المصري

مع بدء تدشين الفنانة الاستعراضية سما المصري، حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تقدم المحامي محمد النمر، ببلاغ للمحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، اتهمها فيه بالتحريض على الرذيلة والفسق والفجور.

وأورد "النمر" في بلاغه بأن المشكو في حقها سامية عطية حداقة، الشهيرة بـ"سما المصري"، أنشأت حسابا إلكترونيا خاص بها على "إنستجرام"، ونشرت من خلاله صورًا فاضحة لها تثير الغرائز لدى الشباب، مشيرًا في بلاغه إلى أن من يشاهد هذه الصور تحرضه على الفسق والفجور ونشر الرذيلة في المجتمع.

وأضاف أن "سما" تتعمد إظهار أجزاء حساسة من جسدها، بشكل ملفت مثير للغرائز، كما أظهرت أجزاء كبيرة من ثديها بشكل ملفت جدًا للأنظار، كما نشرت العديد من مقاطع الفيديو التي تظهر فيها وتقوم بإيحاءات جنسية، وتتلفظ بألفاظ خادشة للحياء.

وطالب مقدم البلاغ في نهايته باتخاذ اللازم قانونًا قبل المشكو في حقها، وإحالتها للمحاكمة الجنائة لارتكابها جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات بالحبس.

4- دينا

وفي الدعوى القضائية التي حملت رقم 12101 لسنة 2014، رفع المحامي هاني حسن، الدعوى القضائية ضد الراقصة الاستعراضية دينا، بسبب برنامجها "الراقصة" الذي أذيع على فضائية "القاهرة والناس".

وطالب "حسن" في دعوته القضائية التي رفعها ضد الراقصة دينا ورجل الأعمال طارق نور، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، ونقيب المهن التمثيلية، مطالبًا المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين فى التحريض على الفسق وانحطاط الأخلاق الأدبية المصرية، وذلك من خلال إذاعة برنامج اكتشاف المواهب "الراقصة" الذى بدأ فى 1 سبتمبر لعام 2014.

لكن، في النهاية قضت محكمة جنح عابدين، ببراءة الراقصة دينا ورجل الأعمال طارق نور صاحب قنوات "القاهرة والناس"، من تهمة إشاعة الفسق داخل المجتمع المصري.

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