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رانيا يوسف: "أخويا زعقلي بسبب فستاني وقالي إيه اللي لبساه ده"

رانيا يوسف

كتب: محمود البدوي -

منذ: 1 ساعة

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قالت الفنانة رانيا يوسف، إنها لم تبرر ارتدائها الفستان المثير للجدل في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الـ 40، كما أن الفيديو الذي تداول على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه فستان مناسب وهناك الكثيرين ارتدوه مقتطع من سياقه، مضيفة: "ده مأخوذ من تعليقي على زيي بحفل افتتاح المهرجان عندما ارتديت بدلة أشبه ببدلة مايكل جاكسون".

وأضافت "رانيا"، خلال حوارها في برنامج " الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على قناة "MBC مصر"، أن شقيقها أول من تواصل معها هاتفيًا بعد أزمة الفستان، وقال لها محتدا:"هو ده الفستان اللي اشتريناه، طب وإيه الصور اللي نزلت على المواقع دي، ينفع"، فاعتذرت له قائلة "أنا آسفة".

وتابعت: "أخوايا راجل محترم.. ومكنتش أعرف إن فيه حاجة خالص أثناء المهرجان، بس لما روحت البيت بليل عرفت إن فيه مصيبة لما شوفت صوري من ورا".

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