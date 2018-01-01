أخبار من الوطن نيوز بالفيديو والصور| كم تكلفت إطلالة ميلانيا ترامب في جولتها الإفريقية بغانا؟

وصلت ميلانيا ترامب إلى غانا، صباح الثلاثاء، في بداية جولتها الإفريقية في أول رحلة دولية منفردة لها، وكانت متألقة ومبتهجة وهي تغادر طائرتها.

وبدت السيدة الأولى، التي تبلغ من العمر 48 عاما أنيقة في مطار كوتوكا الدولي في العاصمة الغانية أكرا. ووفقا لـ"ديلي ميل" كانت ترتدي فستانا من قميص سيلين مخطط باللونين الأبيض والأحمر ويفترض أن يصل سعره إلى أكثر من 2000 دولار، وزوج حذاء كعب أبيض من مانولو، وكانت تضع مكياجا على مستوى منخفض.

وكانت ميلانيا نشيطة عند خروجها من الطائرة، وكانت في استقبالها سيدة غانا الأولى ريبيكا أكوفو – أدو، وتصافحا وتحدثا لبضع دقائق حيث وضعت ميلانيا يدها على ذراع ريبيكا أثناء استماعهما بمحادثتهما، وقدمت فتاة شابة ترتدي الزي التقليدي باقة جميلة من الورود للسيدة الأولى ميلانيا مقدمة في سلة منسوجة ملونة، والتي شكرتها وانحنت لاحتضانها بيد واحدة، بينما تمسك ترتيب الأزهار في الآخر، وقامت بعد ذلك بتحية العديد من المسئولين الغانيين الآخرين، وكان الجميع يلوحون بالأعلام الأمريكية والغانية.

ثم شاهدت ميلانيا مجموعة من الرقصات التقليدية لغانا على أداء ديناميكي وأبدت العديد من التعليقات على العرض النشط وهي مستمتعة، ثم ذهبت في زيارة إلى مستشفى ميلانيا الإقليمي أكرا الكبرى، وشاهدت الأطفال، وكانت قدمت برنامجا محليا بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية، تهدف إلى تحسين التغذية عن الأطفال الصغار والاهتمام بهم.

واستمعت إلى ممرضة تشرح كيف يتم العناية بالأطفال والاهتمام بالفيتامينات الخاصة بهم من قبل وحدة العناية المركزة للولدان وشد انتباهها طفل بالغ من العمر ستة أشهر على وجه الخصوص.

والتقطت معه صور وهي تحمله وتحتضنه، وكان الكثير من الموظفين في المستشفى بأنها زائر رفيع المستوى، فكانت ميلانيا محبوبة وتبتهج بكل سرور.

​