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بالفيديو| هنا شيحة توضح سبب حذف شقيقتها حلا لصورها على "انستجرام"

هنا شيحة

كتب: إسراء جودة -

منذ: 17 دقيقة

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كشفت الفنانة هنا شيحة سبب حذف شقيقتها حلا لصورها من حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" بعد إعلان تراجعها عن قرار اعتزالها الفن وخلعها للحجاب.

ورجحت هنا حذف شقيقتها للصور، لرغبتها في استبدالهم بصور أخرى أكثر احترافية.

وأكدت، في حوارها لبرنامج MBC Trending، أنها وعائلتها يدعمون حلا بعد قرار عودتها للتمثيل وقبله، وأعربت عن رغبتها في أن يجمعهما عمل واحد.

وحذفت الفنانة حلا شيحة جميع صورها دون حجاب، وصور زوجها وأبنائها من حسابها على موقع "انستجرام"، لتنشر بعدها عددًا من العبارات الإنجليزية: "حقًا أستطيع"، "في مكان ما، ينتظر شيء رائع للكشف عنه"، و"كفى تفكيرا طويلا في الأمور وقم بها"، "لا تتعجل الحياة، فالأشياء الجيدة تستحق الانتظار"، "نحن لا ننضج عندما تكون الأمور بخير.. بل ننضج عندما نواجه التحديات".

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