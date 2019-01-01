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بالصور| فتاة تحاول إقناع كيم كارداشيان بالحجاب: "تقدري تلبسيه"

كيم كارديشيان

كتب: آية أشرف -

منذ: 1 ساعة

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عدة صور لنجمة تلفزيون العرب، كيم كارداشيان، والتي أظهرت ملاحقة فتاة عربية لها، لإقناعها بارتداء الحجاب بشتى الطرق. 

واختلفت تعليقات الفتاة، التي تدعى سلمى طارق، على صور الأخيرة، فعلقت على إحدى صورها قائلة: "الناس عاملينلك شكل نار عشان يفكروكي بيها".

وعن صورة كيم خلال طفولتها، علقت قائلة: "شوفي كان وشك مرتاح إزاي"، وتابعت: "ناقصلك بس طرحة والله وإنتي تقدري تعمليها". 

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