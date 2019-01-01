موضة وجمال بالصور| "فستان مقفول وشعر ذهبي".. إطلالة أنيقة للفنانة نورهان بحفل "miss talent"

تألقت الفنانة نورهان شعيب، خلال حضورها حفل "miss talent" ضمن فعاليات مسابقة ملكة جمال مصر 2018.

وظهرت نورهان مرتدية فستان روز من الشيفون مرصع بالفصوص اللامعة، مع تسريحة شعر كلاسيكية باللون الأصفر الذهبي، معتمدة على مكياج بسيط وإكسسوار من الذهب.

وعرضت المتسابقات العديد من مواهبهن المختلفة، كالرقص والغناء والرسم أمام لجنة التحكيم، برئاسة آمال رزق.

الجدير بالذكر أن حفل الختام، سيُقام يوم الخميس المقبل 4 أكتوبر بفندق الماسة الساعة 8 مساءً، ومن المقرر أن يُحيى الحفل الفنان رامي جمال.

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