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بالفيديو والصور| 7 معلومات عن مايا رعيدي ملكة جمال لبنان 2018

مايا رعيدي

كتب: يسرا محمود -

منذ: 1 ساعة

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توجت مايا رعيدي بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2018، مساء أمس، في حفل عقد بإحدى الفنادق الكبرى ببيروت. 

واقنعت "مايا" لجنة التحكيم بها، المكونة من الإعلامى جورج قرداحي، رئيس اللجنة، والممثلة وملكة جمال لبنان لعام 2007 نادين نجيم، والمغنية نانسي عجرم، ومصمم الأزياء نيكولا جبران، والإعلامي عادل كرم، وخبير التجميل بسام فتوح.

ورصدت "هن" معلومات عن ملكة جمال لبنان، نعرضها خلال الفقرات التالية:-

1- عاشت عائلة "مايا" في قرية وطى حوب الواقعة في قضاء البترون، بمحافظة الشمال اللبنانية

2- درست الصيدلة في الجامعة اللبنانية الأمريكية.

3- اقتنصت اللقب بعد منافسة 30 متسابقة، وبعدها تأهلت مع 10 منهن إلى المرحلة النصف نهائية، ثم نافست من تاتيانا ساروفيم، ميرا طفيلي، يارا أبو منصف، وفانيسا يزبك في المرحلة النهائية.

4- أندهشت "مايا" بفوزها باللقب، حيث علقت على تتويجها لـ"رويترز"، قائلة: "أنا لا أعرف كيف فزت وماذا حدث بالتحديد، فجأة لقيت التاج على رأسي".

5- أطلق عليها البعض شبيهة "جورجيا رزق"، ملكة جمال لبنان لعامي 1970، وملكة جمال الكون في 1971، وهى أيضا زوجة المطرب وليد توفيق. 

6- تصدرت  "مايا رعيدي" و"ملكة جمال لبنان" محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية.

7- هنأها العديد من المشاهير والشخصيات العامة باللقب، أبرزهم: الفنانة سيرين عبدالنور والمغني فارس كرم والسياسي اللبناني نيكولاس سهنوي.

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