أخبار تهمك بالفيديو| مديرة مدرسة تتعنت ضد أسرة طفل مصاب بضمور العضلات: ابنكم عاجز

"عارفة إن الولد عنده ضمور عضلات"، بهذه الجملة استقبلت مديرة مدرسة رياض الصالحين الخاصة بـ6 أكتوبر، شكوى أحد أولياء الأمور، وتتضمن رغبته في عودة نجله محمد محمود حجازي بالصف السادس الابتدائي، والمصاب بضمور العضلات إلى فصله مع زملائه الذين يساعدوه على الحركة والتنقل من مكان لآخر، بعد اتخاذ مديرة المدرسة قرارا بنقله إلى فصل آخر.

وبينما يشكو لها الوالد وينقل لها طلبه، صور شقيق التلميذ الأكبر أحمد، مقطع فيديو يظهر المديرة وهي تعامل ولي الأمر بطريقة سيئة.

ويقول أحمد حجازي، شقيق الطالب الأكبر، إن شقيقه استمر طوال فترة الدراسة في فصل واحد مع زملائه، وفجأة اتخذت مديرة المدرسة قرارا بنقله.

وتابع حديثه لـ"هُن": "أخويا عنده ضمور عضلات في رجله وبيتحرك بصعوبة وزملائه في الفصل عارفين ظروفه وبيساعدوه في التنقل من مكان لتاني، وفجأة أخدت مديرة المدرسة قرارها بنقله فصل تاني بعيد عن زمايله اللي متعود عليهم"، مضيفًا أنه عند توجه والدته إلى المدرسة لتعترض على النقل، قالت لها المديرة: "ابنك كده كده عاجز مش هيفرق الفصل اللي هو فيه"، على حد قوله.

وأكد أحمد، أنه صوير الفيديو للمديرة بعدما شاهد طريقتها في التعامل مع والده وأسلوبها في الحديث، ورفضها تنفيذ قرار الإدارة التعليمية بعودة الطالب إلى فصله، بعدما تقدموا إليها بشكوى.

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