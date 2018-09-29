زفاف بالصور| نيكولا معوض يفاجئ جمهوره بخطبته رسميا لـ"لارا رين"

أعلن الممثل اللبناني نيكولا معوض، عن خطوبته رسميا من حبيبته الممثلة لارا رين، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب: "اتقدّمتِلْها.. قالِت أيوة طَبعاً.. قولولنا مَبْروك الخُطوبة رسمياً"، ورفع صورة لأيديهما بخاتم الزفاف.

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع نبأ الارتباط الرسمي، الذي حصد على آلاف تسجيلات الإعجاب والتهاني بالخطبة.

يذكر أن ظهر نيكولا معوض ظهر بصحبة لارا رين، في العديد من الفعاليات والمناسبات العائلية سويًا.

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