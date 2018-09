بالصور| نيكولا معوض يفاجئ جمهوره بخطبته رسميا لـ"لارا رين"

View this post on Instagram

#i proposed.. #she said #yes .. tell #us MABROUK إتقدّمتِلْها.. قالِت "يِسْ طَبعاً"..قولولنا مَبْروك الخُطوبة رَسْمِيّاً" ‎ #نيقولا_معوض #مصر #القاهرة #لبنان #بيروت #nicolasmouawad #cairo #egypt #lebanon #beirut