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بالفيديو| مذيعة سورية ترقص داخل سيارة البث.. والقناة تقرر إيقافها

بالفيديو| رقص مذيعة سورية خلال معرض دولي يثير الجدل

كتب: الوطن -

منذ: 2 ساعة

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أثار فيديو لرقص المذيعة السورية كندة ديوب، مقدمة البرنامج الصباحي على قناة "سوريا دراما"، جدلا كبيرا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستنكرين رقصها داخل سيارة البث التليفزيوني خلال تغطيتها لمعرض دمشق الدولي.

ودفعت موجة انتقاد المذيعة، القناة السورية للخروج ببيان رسمي للرد على الاتهامات، مؤكدة أنه تم إيقاف المذيعة بسبب مخالفتها للضوابط والمعايير المذكورة، بعد رقصها في عربة البث الخاصة بنقل الحفل الفني الذي قدمته في معرض دمشق الدولي.

وأضافت القناة: "نحن في التلفزيون العربي السوري بقنواته كافة، نعمل ضمن ضوابط ومعايير مهنية ومجتمعية واضحة".

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