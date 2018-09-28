موضة وجمال رامي جمال يحيي حفل ختام ملكة جمال مصر 2018

كشفت آمال رزق، رئيسة مسابقة ملكة جمال مصر 2018، عن نجم الحفل الختامي للمسابقة.

ونشرت "رزق" عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لدعوة الحفل، مرفقة بصورة الفنان رامي جمال، المُقرر له أن يحيي الحفل.

وعلقت على الصورة قائلة: "الليلة النهائية الخميس المقبل. كل التوفيق لجميع المتسابقين".

الجدير بالذكر أنه من المقرر إقامة الحفل النهائي للمسابقة، الخميس 4 أكتوبر المقبل، بفندق الماسة بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام والسفراء والهيئات الدبلوماسية.

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