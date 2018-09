"راضية عني؟".. محمد رمضان يقبل يد والدته: "كل نجاح ببركة رضاها"

View this post on Instagram

أمي الغالية ربنا يحفظك انتي وأبويا الغالي كل نجاح في الحياة ببركة رضا ودعاء الأم .. بوصي كل حبايبي على رضا الأم .. لأنه سبب كل حاجة حلوة في حياتنا .. ربنا يحفظهم لنا جميعاً ويطول عُمرهم فيما يرضيه .. ويرحم كل أم توفت ويسكنها فسيح جناته