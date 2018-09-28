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"راضية عني؟".. محمد رمضان يقبل يد والدته: "كل نجاح ببركة رضاها"

محمد رمضان يقبل يد والدته:

كتب: الوطن -

منذ: 1 ساعة

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نشر الفنان محمد رمضان صورة تجمعه بوالدته وهو يقبل يدها، مساء اليوم، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وعلق رمضان على الصورة، قائلا: "كل نجاح في الحياة ببركة رضا ودعاء الأم.. بوصي كل حبايبي على رضا الأم لأنه سبب كل حاجة حلوة في حياتنا، ربنا يحفظهم لنا جميعا ويطول عُمرهم فيما يرضيه ويرحم كل أم توفت ويسكنها فسيح جناته".

وكانت آخر أعمال محمد رمضان الفنية فيلم "الديزل"، بمشاركة هنا شيحة وتامر هجرس وفتحي عبدالوهاب وياسمين صبري، ومن إخراج كريم السبكي.

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