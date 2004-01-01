أخبار من الوطن نيوز "6 ستات" في حياة أحمد الفيشاوي: ندى كامل الأخيرة.. والخامسة "مجهولة"

يحتفل الفنان أحمد الفيشاوي، اليوم الخميس، بزفافه من ندى كامل، على أحد شواطئ مدينة الجونة، وهذه الزيجة ليست الأولى في حياته، فقد تزوج 5 مرات من قبل، أثارت الجدل، بسبب تعددها، والتفاصيل التي تحتويها، ما بين "إنكار النسب" و"الاتهام بالسرقة".

"الوطن" ترصد زيجات الفيشاوي في التقرير التالي:

هند الحناوي

الزيجة الأولى كانت من مهندسة ديكور، تُدعى هند الحناوي، عام 2004 تقريبًا، وقد أنجبت منه "لينا"، لكنه لم يعترف بها في بداية الأمر، وتطور الأمر حتى وصل إلى المحاكم، وحركت هند قضية إثبات نسب، وانتهت الأزمة التي استمرت لعدة سنوات باعترافه بابنتهما.

وسام عاطف

الزيجة الثانية، انتهت في غضون 40 يومًا فقط، وتم اتهامه بالسرقة، حيث تزوج فتاة تُدعى وسام عاطف، عام 2007، وبعد مرور أقل من شهر ونصف، وجهت له اتهامًا بسرقة خاتم "سوليتير" بقيمة مِئة ألف جنيه، وقد انتهت الأزمة بتدخل أصدقائهما لتهدئة الأمور بينهما، لاسيما بعد انفصالهما.

دنيس ولمان

خلال سفره إلى ألمانيا، مع والدته الفنانة سمية الألفي، تزوج من فتاة ألمانية تدعى "دنيس ولمان"، حيث نشأت بينهما قصة تعارف وتطورت حتى وصلت إلى قصة غرامية، وتزوجا لكن سرعان ما انفصلا بعد شهرين تقريبًا.

رولا دبس

في نوفمبر 2011، احتفل "الفيشاوي" بزفافه على رولا دبس، والتي كانت تعمل كمديرة برامج في قناة "الآن"، في دبي، حيث اقتصر الحفل الذي أقيم في العاصمة اللبنانية بيروت، على الأهل والأقارب فقط.

الزوجة الرابعة كانت ترتدي الحجاب، حيث كان زفافهما على الطريقة الهندية، ولكن بعد مرور شهرين خلعت الحجاب، وكان الظهور الرسمي الأول لها، في العرض الخاص لفيلم "هاتولي راجل" عام 2013، وبعد مرور عامين أعلنا الانفصال.

الزوجة الخامسة

في مايو الماضي، حل "الفيشاوي" ضيفًا على برنامج "تفاعلكم" الذي يُعرض عبر قناة "العربية"، ومن بين الأسئلة التي أجاب عليها، أنه تزوج خمس مرات، لكنه لم يُعلن عن هوية الزوجة الخامسة حتى الآن.

ندى كامل

يحتفل اليوم الخميس، بزوجته السادسة، وتُدعى ندى كامل، حيث يقتصر الحفل على عددٍ من الأصدقاء فقط، وكان قد عقد قرانه خلال الفترة الماضية، لكنه لم يعقد حفل زفاف وقتها.

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