أخبار تهمك سما المصري تنشر صورة قديمة لها: "ذكريات اللبس الحشمة"

نشرت الفنانة سما المصري، صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت سما على الصورة قائلة: "ذكريات للبس الحشمة زمان إن شاء الله ترجع الأيام الحلوة دي تاني ويكون محترم أكتر من كده كمان".

وأضافت سما: "ربنا يقويني والموضوع يرجع واحدة واحدة بدعائكم ليا.. أنا بحبكم أوي والله كفاية إنكم ماتعرفونيش وكنتوا بتسألوا عليا في مرضي دا القريب اللي من دمي ما عملهاش معلش الدنيا داورة".

وأثارت سما، ضجة في الفترة الأخيرة على مواقع التواصل بشأن ارتدائها الحجاب ولكنها نشرت مجموعة من الفيديوهات تؤكد فيها نيتها ارتدائه ولكن ليس الآن.

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