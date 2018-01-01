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بالصور| أحمد الفيشاوي يحتفل بزواجه على أحد شواطئ الجونة

أحمد الفيشاوي وزوجته وأصدقائه

كتب: الوطن -

منذ: 1 ساعة

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نظم الفنان أحمد الفيشاوي، احتفالية صغيرة بمناسبة زواجه من ندى الكامل، بمدينة الجونة في الغردقة، برفقة عدد من أصدقائه وبعض الفنانين من بينهم باسم سمرة وبوسي شلبي.

وكان الفيشاوي، أعلن زواجه من الكامل في يوليو الماضي دون إقامة حفل زفاف، لذا استغل وجوده في الجونة ليحتفل بصحبة أصدقائه.

ونشرت بوسي شلبي عبر بموقع "إنستجرام"، صورة من الاحتفال على شاطئ البحر بصحبة الفيشاوي وزوجته وباسم سمرة، ظهر خلالها الثنائي وهما يرتديان ملابس كاجوال.

وكانت آخر أعمال أحمد الفيشاوي الفنية فيلم "عيار ناري"، الذي تدور أحداثه حول جريمة قتل غامضة تربط مصائر أبطاله وتغير معتقداتهم عن مفهوم الحقيقة، وهو من تأليف هيثم دبور، وإخراج كريم الشناوي.

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