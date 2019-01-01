موضة وجمال بالصور| "فراشة وعروس بحر".. أغرب إطلالات النجمات في حفل توزيع جوائز "إيمي"

انطلق حفل توزيع جوائز "إيمي" لعام 2018 منذ قليل، الذي شهد توافد عدد ضخم من النجمات، وتتابعه ملايين الفتيات من جميع أنحاء العالم، كنوع من أنواع الاهتمام بمتابعة أحدث صيحات الأزياء من ألوان الشعر، وأشكال الفساتين المختلفة، مع الاستمتاع بالتعرف على "تقاليع" النجمات الجديدة بالموضة.

ويرصد "هن" أغرب إطلالات النجمات بحفل توزيع جوائز "إيمي" لعام 2018:

-جينيفر لويس:

أثارت الفنانة الأمريكية "جينفير لويس" جدلا واسعا، بعد أن ظهرت على السجادة الحمراء بحفل توزيه جوائز "إيمي" لعام 2018، بإطلالة رياضية.

وارتدت "لويس" "تي شيرت" كاجوال باللون الأحمر والأسود، مرصع بالماس، مع حذاء أسود رياضي، وشعر "كيرلي"، وهدفها هو توجيه اعلان رفضها للعنصرية.

-تاتيانا مسلاني:

ظهرت تاتيانا كأنها لديها ما يكفي من القماش الاحتياطي من قميصها الأصفر لعمل فستان إضافي، مما أدى إلى تعرضها لعديد من الانتقادات.

وكانت تاتيانا قد رشحت لجائزة أفضل ممثلة دراما لعام 2018.

-اليس روز:

بدا فستان اليس كما لو كان بحاجة إلى بخار للتخلص من التجاعيد الموجودة بيه، فكانت تلال القماش الوردي المجعد تحجبنا تمامًا عن رؤية وجهها، مما أجبرها على التمسك بجزء منها في محاولة واضحة للسيطرة على فستانها.

-أليكسيس بليدل:

تعتبر "أليكسيس بليدل" هي صاحبة "أبشع" إطلالة بحفل هذا العام، فظهرت مرتدية فستان وردي، مزين بزخارف على شكل فراشة، الذي عرضها لمواجهة عدد ضخم من الانتقادات.

-ميشيل وولف:

لم تكن الممثلة الكوميدية "ميشيل وولف" تختلف عن شخصيات "ديزني" بعد ظهورها بفستان مرصع "بترتر لامع" بنفسجي، فكانت إطلالتها تشبه "عروس البحر".

-تينا ليفورد:

فستان الممثلة "تينا ليفورد" كان يعد من اسوء الفساتين بالحفل، حيث كان القماش مزين بشكل "غريب"، بالإضافة إلى كثرة الألوان به، مع ارتدائها لحذاء طويل في فصل الصيف، ما تسبب في تعرضها إلى تعليقات سلبية.

-ليزلي جونز:

كانت بدلة "ليزلي جونز" لم تكن سيئة، لكن تلك اللون أعطى لها مظهرًا مبتذلًا للغاية.

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