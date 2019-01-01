هي بالصور| "رومانسية وتلقائية".. أبرز لقطات الثنائيات على السجادة الحمراء بحفل Emmy

شهدت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز "إيمي" في نسختها الـ70، توافد العديد من ثنائيات هوليوود الشهيرة، الذين خطفوا الأنظار برومانسيتهم وخفة ظلهم، قبل بضع دقائق من بدء الحفل بمسرح مايكروسوفت في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وكانت الرومانسية وسيلة عدد من الثنائيات لإظهار حبهم أمام عدسات المصورين، ومنهم عارضة الأزياء هيدي كلوم التي خطفت الأنظار بنظراتها إلى حبيبها العازف توم كوليتز، بالإضافة إلى الممثل الإنجليزي جوزيف فاينس وزوجته الإيطالية ماريا دولوريس ديجوز، وغيرهم.

واكتفى بعض الثنائيات بالظهور بتلقائيتهم المعهودة، ومنهم الممثل الأمريكي ويليام ميسي وزوجته الممثلة فيليستي هوفمان، اللذان قدما عددًا من الحركات الطريفة أمام المصورين، وتيم لودين الذي وضع يده على بطن زوجته الأسترالية إيفون ستراهوفسكي، مظهرًا حملها وسط ضحكاتهما معًا.

يذكر أن النسخة الـ70 من حفل توزيع جوائز "إيمي"، ستنطلق تمام الساعة الثانية من صباح الثلاثاء بتوقيت القاهرة، ويقدمها كلا من مايكل تشي وكولين جوست.

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