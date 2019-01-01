بحث متقدم

اخر الاخبار

أليكس بورستين

بالفيديو| أليكس بورستين تتخلى عن "حمالة الصدر" عند تسلمها جائزة "إيمي"
لويس

"بإطلالة كاجوال".."جنيفر لويس" توجه رسالة على السجادة الحمراء بحفل emmy awards
حامل

بالصور| "بفستان أسود".. حامل تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في emmy awards
سكارليت

بالصور| "باللون الأبيض".. نجمات تخطف الأنظار في حفل emmy awards

هي

بالصور| "رومانسية وتلقائية".. أبرز لقطات الثنائيات على السجادة الحمراء بحفل Emmy

تيم لودين وزوجته الأسترالية إيفون ستراهوفسكي

كتب: إسراء جودة -

منذ: 1 ساعة

الأخبار المتعلقة

شهدت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز "إيمي" في نسختها الـ70، توافد العديد من ثنائيات هوليوود الشهيرة، الذين خطفوا الأنظار برومانسيتهم وخفة ظلهم، قبل بضع دقائق من بدء الحفل بمسرح مايكروسوفت في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وكانت الرومانسية وسيلة عدد من الثنائيات لإظهار حبهم أمام عدسات المصورين، ومنهم عارضة الأزياء هيدي كلوم التي خطفت الأنظار بنظراتها إلى حبيبها العازف توم كوليتز، بالإضافة إلى الممثل الإنجليزي جوزيف فاينس وزوجته الإيطالية ماريا دولوريس ديجوز، وغيرهم.

واكتفى بعض الثنائيات بالظهور بتلقائيتهم المعهودة، ومنهم الممثل الأمريكي ويليام ميسي وزوجته الممثلة فيليستي هوفمان، اللذان قدما عددًا من الحركات الطريفة أمام المصورين، وتيم لودين الذي وضع يده على بطن زوجته الأسترالية إيفون ستراهوفسكي، مظهرًا حملها وسط ضحكاتهما معًا.

يذكر أن النسخة الـ70 من حفل توزيع جوائز "إيمي"، ستنطلق تمام الساعة الثانية من صباح الثلاثاء بتوقيت القاهرة، ويقدمها كلا من مايكل تشي وكولين جوست.

 

الكلمات الدالة

أخبار قد تعجبك

تعليقات الفيسبوك
الأمين «الطفولة والأمومة»: 293 بلاغ زواج «قُصر» بالفيوم فى 6 أشهر

أخبار تهمك

محمد نور

محمد نور يقدم حفل غنائي في مهرجان "Eye on Fashion" نوفمبر المقبل

السيدة

رفضت ممارسة الجنس معه فأصابها بـ50 غرزة

الأكثر قراءة