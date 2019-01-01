بالصور| "بالأبيض والتاتو".. سكارليت جوهانسون تخطف الأنظار في حفل Emmy

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سكارليت جوهانسون

كتب: إسراء جودة -

منذ: 2 ساعة

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خطفت الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون الأنظار على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز إيمي الأمريكية، في نسخته الـ70، المقام بمسرح مايكروسوفت في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، إذ ظهرت بإطلالة جريئة بصحبة الممثل الكوميدي كولين جوست.

وظهرت جوهانسون على السجادة الحمراء مرتدية فستان أبيض اللون مكشوف الكتفين، ذو فتحة جانبية طويلة كشفت عن أحد ساقيها، فيما كشف الجزء الخلف منه عن وشم كبير على ظهرها.

يذكر أن النسخة الـ70 من حفل توزيع جوائز "إيمي"، ستنطلق تمام الساعة الثانية من صباح الثلاثاء بتوقيت القاهرة، ويقدمها كلا من مايكل تشي وكولين جوست.

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