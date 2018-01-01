أخبار تهمك دويتشه فيله: استبعاد أحد عاملينا بعد اتهامات ذات مصداقية بالتحرش الجنسي

نشرت الوكالة الألمانية، بيان صحفي صادر عن "دويتش فيله" الألمانية، حول اتهامات بالتحرش، طالت أحد العاملين بالمؤسسة ووصفتها دويتشه فيله بأنها "ذات مصداقية، وأعلنت شبكة "دويتشه فيله" الألمانية الإعلامية استبعاد أحد عامليها على خلفية اتهامات بالتحرش الجنسي.

وجاء في بيان "دويتشه فيله" نُشر على شبكتها الداخلية الإنترانت، اليوم الجمعة: "أُحيطت إدارة دويتشه فيله علما مؤخرا بواقعة تحرش جنسي محتملة، التحقيق الذي أطلق على الفور أظهر أن الاتهامات المقدمة يمكن تصنيفها على أنها ذات مصداقية".

وأوضحت "دويتشه فيله" في البيان أنها اتخذت بعد ذلك الإجراءات اللازمة، وأضافت: "الشخص المتهم لم يعد يعمل لدى دويتشه فيله".

وجاء في البيان الداخلي أنه "خلال الكثير من المحادثات الشخصية مع الموظفات والموظفين في الأقسام وهيئات تحرير، أوضح المدير العام ومديرة إدارة ( دويتشه فيله) سياسة عدم التسامح( مع وقائع التحرش الجنسي)" وأضاف البيان أنه تم خلال ذلك طرح الإمكانيات المتاحة لكافة الموظفين في هذا الصدد.

وأوضحت "دويتشه فيله" في البيان أنه عقب ذلك قامت إحدى الموظفات بالإبلاغ عن واقعة.

وذكرت "دويتشه فيله" في المنشور أنه ليس بإمكانها الإدلاء ببيانات مفصلة عن الواقعة أو الأشخاص المعنيين بها لأسباب قضائية.

​