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قبل حلقته اليوم مع منى الشاذلي .. كيف تزوج ميدو في 12 يوما فقط

عائلة ميدو

كتب: آية أشرف -

منذ: 2 ساعة

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"تزوجتها في 12 يوما فقط.. كنت في الـ 18 من عمري.. فاجأت والد زوجتي وفجأت الجميع بزواجي وسفري".. بكلمات بسيطة وسريعة كعادته، لخص لاعب الزمالك السابق، أحمد حُسام ميدو، علاقته بزوجته، يسرا الليثي، كيف تعرف عليها وكيف انتهى حديثهما بالزواج في 12 يوما فقط.

واليوم يحل اللاعب، ميدو ضيفًا على الإعلامية "منى الشاذلي" بصحبة أسرته، في أولى حلقاتها من الموسم الجديد لبرنامج "معكم"، متحدثًا عن علاقته بأولاده وزوجته، وكيف تسير حياته العائلية. 

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Tomorrow On @cbcegypt with @monaelshazlyoffical at 9

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وقبل أن يكشف "ميدو" أسراره الجديدة مع عائلته اليوم، إليكم قصة زواجه من "الليثي" التي تمت في عدة أيام.

أكد أحمد حسام أن زواجه لم يُعد له كثيرًا، بل تم بشكل سريع جدًا فاجئ الجميع من حوله، مشيرًا إلا أنه قابل زوجته للمرة الأولى بالنادي، وكان حينها يبلغ 18 عام، ويلعب بالمنتخب الوطني، إلا أنه طلب منها رقم والدها للتعرف عليه، وبالفعل حدد له موعد. 

"فاجأت والدها بطلب الزواج، فكان عمرها 17 عام، ولكنه وافق بالفعل".. هكذا أضاف اللاعب، في لقاء سابق له، مع الإعلامية منى الشاذلي، أن حماه صُدم بطلبه، فرد عليه قائلًا: "هسأل البنت وارجعلك"، ليرد "ميدو" على الفوار: "لا هي موافقة، وأنا عاوز اتجوز على طول من غير خطوبة". 

وأوضح لاعب الزمالك السابق إنه بالفعل تقدم يوم 17 يونيو، وتزوج يوم 29 يونيو، أي بعد 12 يوم فقط، الأمر الذي صدم المدعوين بالزفاف، ولكنه كان مُصرًا على الزواج والسفر على الفور لهولندا. 

 

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