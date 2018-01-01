كافيه البنات استشاري نفسي: "فتاة مساكن الشيراتون" مريضة بانفصام الشخصية

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" خلال الساعات القليلة الماضية، صورة لفتاة تسير شبه عارية في منطقة مساكن شيراتون، وسط ذهول المارة.

الدكتور محمد هاني استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، وضح وجهة نظر الطب النفسي في حالة الفتاة حيث قال: "هذه الفتاة تعاني من مرض نفسي وهو ما يجعلها في حالة من اللاوعي، وهو كفيل لجعل الإنسان يقدم على تصرفات لا إرادية، فهي غير مدركة لما تفعله، يمكن أن يرجع إلى إصابتها بحالة من انفصام بالشخصية، ما يجعلها تتخيل نفسها أنها تعيش بشخصية أخرى وهو ما دفعها إلى الظهور والمشي بدون ملابس، فالمرض النفسي قد يدفع المريض إلى التصرف بأشياء دون وعي حيث يكون فاقدًا للأهلية.

وأوضح "هاني" الأسباب التي يمكن أن تدفع شخصية للقيام بمثل ما فعلته فقال: "قد تكون الفتاة قد تعرضت لصدمة عاطفية، تسببت في أزمة أو اكتئاب، أو غياب للأهل سواء بعدهم عنها أو وفاتهم، أو نتيجة انخداعها في ناس مقربين نحوها".

وعن كيس الذي كان بحوزتها في يدها "المصاصات" فقال: "أكبر دليل على إنها مريضة نفسيًا".

وتابع:"هاني" للتعامل مع شخصية أو حالة مثل حالة تلك الفتاة بضرورة علاجها، وإعادة تأهيل نفسي لها، تحت مراقبة وإشراف من الأهل.

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