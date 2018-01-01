بالفيديو| هند عبد الحليم عن فسخ خطوبتها: نصيب

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قالت الفنانة هند عبد الحليم، إن "النصيب" كان السبب الرئيسي لعدم اكتمال خطبتها، معلقة: "فترة الخطوبة بتتعمل علشان الناس تعرف بعض".
وأضافت خلال استضافتها في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، المذاع عبر فضائية "cbc"، أن خطوبتها كانت عن حب، موضحة أن مواصفات فتى أحلامها، تتمثل في أن كونه طموح وناجح ومسؤول ويمتاز بالطيبة، مشيرة إلى أن هذه المواصفات يمكن أن تجتمع في شخص واحد ولكن أحيانًا يقابلها صفات سيئة مثل الخيانة والكذب والتسرع والعصبية.