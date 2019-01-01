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محمد نور لـ"الوطن": "مش بحب أخبي وش ولادي علشان الحسد"

محمد نور

كتب: يسرا محمود -

منذ: 48 دقيقة

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علق الفنان محمد نور، على نشر صورة لأبنائه الثلاثة "عاليا، عمر، وعلي"، دون إخفاء معالم وجههم، مثلما تفعل بعض الفنانات والمشاهير، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال نور، خلال استضافته في ندوة بجريدة "الوطن": "بستغرب الناس اللي بتخبي وشوش ولادهم، علشان خايفين من الحسد.. الموضوع بسيط ومش محتاج كل ده".

وأشار إلى أن نجله "عمر" يظهر في بعض الأعمال الفنية المختلفة، فضلا عن مشاركته الغناء معه في حفل ختام الأنشطة الصيفية داخل نادي "مدينتي"، بحضور الآلاف من الأعضاء وأسرهم. 

وطرح الفنان محمد نور، ألبومه الجديد "مسا مسا" في الأسواق، أغسطس الماضي، تزامنا مع احتفالات موسم عيد الأضحى، ويضم الألبوم 10 أغنيات متنوعة بين الرومانسي والدرامي والمقسوم. 

وأوضح نور، في بيان صادر منه، أن الألبوم يضم أغنيات "مسا مسا، حبيت معاك، إنساني وخليك بعيد، مدرس جغرافيا، غايب عن عيني، موحشتنيش إزاي، متعودتش على الأيام، لو على الفراق، اتأثرت بيك، وعليا".

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